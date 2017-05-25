Глава Роскомнадзора надеется на принятие закона против "серых" SIM-карт в весеннюю сессию

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ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 25 мая. /ТАСС/. Глава Роскомнадзора Александр Жаров надеется на принятие закона, содержащего меры по предотвращению нелегального распространения SIM-карт, в весеннюю сессию Госдумы. Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Очень надеемся, что законопроект, инициированный сенаторами, пройдет в весеннюю сессию", - сказал он.
По словам Жарова, принятие законопроекта позволит бороться с продажей "серых" SIM-карт (появляются путем оформления большого числа корпоративных SIM-карт, не привязанных к конкретному человеку). "Сейчас мы с МВД проводим рейды, ищем ресурсы в интернете, где эти SIM-карты предлагаются. Но создается очередная компания-однодневка, которая покупает очередной набор SIM-карт и опять приносит на "серый" рынок", - пояснил он.
27 апреля проект изменений к закону "О связи" в части заключения договоров и проверки данных абонентов сотовой связи при выдаче SIM-карт был внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроект подготовлен по поручению председателя палаты Валентины Матвиенко.