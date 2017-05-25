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Инвестиции в строительство нового порта Архангельска составят 151 млрд рублей

Экономика и бизнес
25 мая, 19:15 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 25, мая. /ТАСС

Общий объем капитальных затрат на первом этапе реализации проекта составит 124,8 млрд рублей

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Инвестиции в строительство глубоководного района порта "Архангельск" составят 151 млрд рублей. Об этом на заседании президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на тему "Строительство железнодорожной магистрали "Белкомур" - ключевой проект создания опорной инфраструктуры развития Арктики и территорий российского Севера" заявил генеральный директор АО "Арктический транспортно-промышленный узел "Архангельск" Сергей Кокин.

"Объем затрат составит 151 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Соотношение частных и бюджетных инвестиций предполагается следующее: бюджетные инвестиции 27 млрд рублей, частные - 124 млрд рублей в ценах соответствующих лет", - сказал Кокин.

Он пояснил, что это классическая форма взаимодействия при реализации портовых проектов. Реализация планируется в два этапа. Первый включает создание основной портовой инфраструктуры в 2018-2022 гг. при успешном подписании концессионного соглашения с предполагаемым инвестором.

Общий объем капитальных затрат на первом этапе составит 124,8 млрд рублей.

Глубоководный район порта "Архангельск"

Проект строительства глубоководного порта в Архангельске включен в "Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года".

Разработчики полагают, что новый порт позволит сформировать более привлекательный альтернативный маршрут движения экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь Китая), а также обеспечит новый независимый выход крупнотоннажных судов в Мировой океан на этих направлениях.

Предполагаемый инвестор - китайская компания Poly International Holding Co., Ltd, входящая в холдинг Poly Group. Сооружение нового глубоководного порта в Архангельске тесно связано с проектом строительства железнодорожной магистрали "Белкомур".

Проект "Белкомур"

Проект строительства новой железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири к морским портам Архангельска до 850 км.

Новая магистраль имеет стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал, Республику Коми напрямую с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы.

В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию, и позволит рассматривать организацию внутренних и международных интермодальных перевозок (доставки грузов двумя или несколькими видами транспорта). Инвестор - китайская компания Poly International Holding Co., Ltd - готов вложить в проект "Белкомура" до 5,5 миллиарда долларов (343,2 миллиарда рублей по курсу 2016 года).

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