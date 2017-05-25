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Министр энергетики Саудовской Аравии аль-Фалех посетит Россию на следующей неделе

Экономика и бизнес
25 мая, 20:36 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 25, мая. /ТАСС

Халед аль-Фалех примет участие в ПМЭФ-2017

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех посетит Россию с визитом на следующей неделе и примет участие в ПМЭФ-2017. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам совестного заседания стран ОПЕК и вне ОПЕК по продлению Венского соглашения до конца марта 2018 года.

"На следующей неделе я приеду в Россию, проведу здесь три дня и посещу ПМЭФ, встречусь с лидерами индустрии и представителями правительства", - отметил он.

Министр также пошутил, что его российский коллега Новак пригласил посетить Арктику. "Министр Новак обещал взять меня даже в Сибирь, Арктику. Думаю, хочет меня заморозить", - сказал он.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 1-3 июня 2017 года. 31 мая в Москве состоится энергодиалог Россия - ОПЕК. 

Информационное агентство России "ТАСС" приглашает принять участие в дискуссии всех участников ПМЭФ-2017 и представителей СМИ, аккредитованных на форуме.

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ПМЭФ-2017 Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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