Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Дутерте выступили за либерализацию торговли между ЕврАзЭС и АСЕАН

Экономика и бизнес
25 мая, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Российско-филиппинские переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания, отметили в Кремле

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия и Филиппины выступают за либерализацию торговли и наращивание взаимных инвестиций между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Филиппин - Владимира Путина и Родриго Дутерте, опубликованном на сайте Кремля по итогам состоявшихся 23 мая переговоров двух лидеров.

"Лидеры государств договорились рассмотреть возможности развития сотрудничества, в том числе либерализации торговли, а также создания благоприятных условий для наращивания взаимных инвестиций между Евразийским экономическим союзом и АСЕАН в интересах обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста среди стран-участниц обоих региональных интеграционных объединений", - говорится в документе.

Руководители России и Филиппин также обратили особое внимание на перспективы реализации различных региональных и национальных концепций и инициатив, включая концепцию "Видение Сообщества АСЕАН - 2025" и Евразийское партнерство, "основанное на принципах равенства, открытости и транспарентности".

В целом в заявлении отмечается, что российско-филиппинские переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. "Стороны выразили удовлетворение произошедшей в последнее время активизацией сотрудничества по многим направлениям", - указано в документе. На встрече рассматривались перспективы дальнейшего наращивания российско-филиппинского взаимодействия в приоритетных сферах, был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Дутерте посетил Россию по приглашению Путина с официальным визитом 22-24 мая. Программа визита была сокращена из-за атаки террористов на Филиппинах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Переговоры Путина и Дутерте в Москве
Персоны
Дутерте, Родриго Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
3
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
4
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
5
Телекомментатор Орлов заявил, что видео с его словами о банкротстве "Матч ТВ" смонтировали
6
Трамп: НАТО в будущем должна фокусироваться в том числе на угрозах со стороны РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама