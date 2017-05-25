Путин и Дутерте выступили за либерализацию торговли между ЕврАзЭС и АСЕАН

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия и Филиппины выступают за либерализацию торговли и наращивание взаимных инвестиций между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Филиппин - Владимира Путина и Родриго Дутерте, опубликованном на сайте Кремля по итогам состоявшихся 23 мая переговоров двух лидеров.
"Лидеры государств договорились рассмотреть возможности развития сотрудничества, в том числе либерализации торговли, а также создания благоприятных условий для наращивания взаимных инвестиций между Евразийским экономическим союзом и АСЕАН в интересах обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста среди стран-участниц обоих региональных интеграционных объединений", - говорится в документе.
Руководители России и Филиппин также обратили особое внимание на перспективы реализации различных региональных и национальных концепций и инициатив, включая концепцию "Видение Сообщества АСЕАН - 2025" и Евразийское партнерство, "основанное на принципах равенства, открытости и транспарентности".
В целом в заявлении отмечается, что российско-филиппинские переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. "Стороны выразили удовлетворение произошедшей в последнее время активизацией сотрудничества по многим направлениям", - указано в документе. На встрече рассматривались перспективы дальнейшего наращивания российско-филиппинского взаимодействия в приоритетных сферах, был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Дутерте посетил Россию по приглашению Путина с официальным визитом 22-24 мая. Программа визита была сокращена из-за атаки террористов на Филиппинах.