Белозеров: вирус WannaCry затронул РЖД, но не повлиял на работу сервисов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вирусная атака WannaCry затронула системы РЖД, но никак не повлияла на работу сервисов компании, заявил президент РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы, к несчастью, тоже были затронуты атакой этого вируса. Несмотря на то, что у нас существовали небольшие проблемы, система сбоя не дала, все сервисы и услуги осуществлялись своевременно и в полном объеме. Другое дело, что мы сейчас проанализируем эту ситуацию", - пояснил он.

По словам Белозерова, компьютерная безопасность в РЖД является одним из приоритетов компании, поэтому она уделяет большое внимание проведению киберучений и выработке защитных механизмов от вирусов. "Мы знали, что киберугроза является одной из ключевых. Мы проводим регулярно киберучения, работаем с нашими компаниями, которые действуют в этом направлении. Мы надежно защищены", - подчеркнул глава РЖД.

Глобальная хакерская атака 12 мая затронула компьютеры российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. Атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". По оценке "Лаборатории Касперского", зафиксировано 45 тыс. попыток атак в 74 странах мира, причем основная часть пришлась на Россию.

Программа шифрует файлы пользователя, чтобы их нельзя было использовать. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin.