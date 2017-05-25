Белозеров: вирус WannaCry затронул РЖД, но не повлиял на работу сервисов

Баскетболист Понкрашов заявил, что финансовый фактор станет определяющим при выборе клубаСпорт 25 мая, 21:46
ЮНИСЕФ призывает защитить детей-мигрантов от жестокого обращенияСоциальная ответственность 25 мая, 21:46
Володин: Дума планирует ликвидировать "законодательные завалы" к маю 2018 годаПолитика 25 мая, 21:40
"Метрострой" не привлекал северокорейских рабочих при возведении стадиона в ПетербургеСпорт 25 мая, 21:40
Апелляционный суд в США оставил в силе приостановку миграционного указа ТрампаМеждународная панорама 25 мая, 21:34
Продление соглашения о сокращении добычи нефти уберет с рынка 1,7 млн баррелей в суткиЭкономика и бизнес 25 мая, 21:31
Телекомментатор Орлов заявил, что видео с его словами о банкротстве "Матч ТВ" смонтировалиСпорт 25 мая, 21:16
Магнитное поле Юпитера оказалось в два раза сильнее, чем предполагали ученыеКосмос 25 мая, 21:05
Белозеров: вирус WannaCry затронул РЖД, но не повлиял на работу сервисовЭкономика и бизнес 25 мая, 20:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вирусная атака WannaCry затронула системы РЖД, но никак не повлияла на работу сервисов компании, заявил президент РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы, к несчастью, тоже были затронуты атакой этого вируса. Несмотря на то, что у нас существовали небольшие проблемы, система сбоя не дала, все сервисы и услуги осуществлялись своевременно и в полном объеме. Другое дело, что мы сейчас проанализируем эту ситуацию", - пояснил он.
По словам Белозерова, компьютерная безопасность в РЖД является одним из приоритетов компании, поэтому она уделяет большое внимание проведению киберучений и выработке защитных механизмов от вирусов. "Мы знали, что киберугроза является одной из ключевых. Мы проводим регулярно киберучения, работаем с нашими компаниями, которые действуют в этом направлении. Мы надежно защищены", - подчеркнул глава РЖД.
Глобальная хакерская атака 12 мая затронула компьютеры российских силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. Атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". По оценке "Лаборатории Касперского", зафиксировано 45 тыс. попыток атак в 74 странах мира, причем основная часть пришлась на Россию.
Программа шифрует файлы пользователя, чтобы их нельзя было использовать. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin.