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Программа развития цифровой экономики России готова к запуску

Экономика и бизнес
25 мая, 22:09 UTC+3 ИННОПОЛИС Казаченко и, Валентина Брыкалина

Программа позволит сократить почти двукратное отставание России в сфере высоких технологий от наиболее развитых стран

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© Юрий Смитюк/TACC

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 25 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Казаченко и Валентина Брыкалина/. Программа развития цифровой экономики, которая позволит сократить почти двукратное отставание России в сфере высоких технологий от наиболее развитых стран, практически готова, однако нуждается в доработке, которая определила бы роль компаний в цифровизации экономики.

Программа, которая пока существует в черновом варианте и будет представлена председателю правительства на следующей неделе, должна обеспечить практически стопроцентный доступ населения к широкополосному интернету к 2025 году.

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"Обсуждение прошло очень конструктивно и очень заинтересованно. Примерно понятно, что надо дорабатывать, но ее можно принимать уже в том виде, в котором она есть сегодня. Но, естественно, дорабатывать нужно, чтобы придать ей большую операциональность", - сказал помощник президента Андрей Белоусов по итогам заседания рабочей группы.

Заседание прошло на полях конференции "Цифровая индустрия промышленности России" в инновационном городе Иннополис в Татарстане, где собрались представители промышленности, телекома, оборонного комплекса, венчурных инвесторов и представителей государства.

В качестве примера доработки Белоусов назвал внесение в программу пункта о создании реестра необходимых для России технологий.

Преодолеть отставание

По оценке государственной корпорации "Ростех" Россия отстает в два раза от развитых стран по доле цифровой экономики в общем объеме ВВП, однако в настоящее время наблюдается бурный рост в связанных с ней секторах.

"В настоящий момент цифровая экономика в развитых странах представлена примерно 5,5% ВВП, в России это 2,8%, то есть мы в два раза отстаем от развитых стран по объемам цифровой экономики, представленной в общем объеме ВВП", - сказал заместитель директора по особым поручениям "Ростеха" Алексей Щедрин.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил до 1 июня 2017 г. подготовить программу мер для развития цифровой экономики. В соответствии с этим поручением Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило черновой вариант программы.

Проект программы содержит девять направлений: регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, система управления, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

Согласно программе, уже в 2019 году должны быть приняты законы, регулирующие использование технологий интернета вещей, распределенного хранения информации (blockchain - прим. ТАСС) и "больших данных" (big data - прим. ТАСС), а также и развертывание сетей пятого поколения.

Нужно создавать свои "экосистемы"

Также Россия должна сократить долю интернет-трафика, проходящего через зарубежные серверы до 5% с нынешних 60% к 2020 году, подняться на 8-е место в мире с 12-го к 2025 году в области кибербезопасности, а также провести высокоскоростной интернет во все населенные пункты, где проживают более 1 тыс. человек.

Один из участников обсуждения, которое прошло за закрытыми дверями, рассказал ТАСС, что эксперты и представители власти, в частности, обсудили тему участия компаний в реализации программы цифровой экономики.

При этом участники обсуждения подчеркнули, что многие компании уже осуществляют проекты, связанные с цифровой экономикой. В частности, Сбербанк осенью этого года представит прототип платформы электронной торговли и других услуг для малого и среднего бизнеса, в разработке которого принимает участие китайский гигант электронной торговли Alibaba.

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Платформа, или так называемая "экосистема" для малого и среднего бизнеса, должна позволить предприятиям быстро выйти на внутренний и внешние рынки, а также воспользоваться возможностями технологий Сбербанка для верификации партнеров и транзакций.

"Сбербанк "экосистему" создает, к осени хотят иметь прототип и мы очень на них рассчитываем, через нее будет поддерживаться малый и средний бизнес на другом уровне", - заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев. По его словам, над созданием собственных "экосистем" работают Альфа-банк, ВТБ и ВЭБ. Сбербанк пока не разглашает деталей создаваемой платформы, а также возможных партнеров. При этом глава Сбербанка Герман Греф является сторонником создания российских "экосистем", являющихся платформами для предоставления комплексных услуг.

Создателями глобальных "экосистем" являются, в частности, компании Alibaba и Amazon. По мнению Грефа, из российских компаний свои "экосистемы" способны создать Сбербанк, "Яндекс" и Mail.ru.

"Это пример того, что у нас, по крайней мере, в финансовом секторе компании над этим работают, они пытаются сейчас создавать свои платформы, свои "экосистемы", чтобы не попасть в чужие. Ведь если не ты владелец "экосистемы", ты будешь участвовать через чужую", - отметил Фомичев.

Окно для экспорта IT-продуктов

Дочернее подразделение "Ростеха" компания RITE заключила на форуме соглашения с ведущими российскими IT-компаниями для продвижения их продукции на рынках Юго- Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и стран ЕврАзЭС, где позиции "Ростеха" наиболее сильны.

Предполагается, что RITE станет уникальным "окном" экспорта российских IT-решений, и будет заниматься продажей комплексных российских IT-продуктов и услуг на внешние рынки.

Компания планирует распространять IT-решения, используя представительства "Ростеха" в 53 странах, через которые продается военно-техническая продукция, электроника и другие товары, производимые входящими в "Ростех" компаниями.

На полях конференции RITE подписал соглашения с разработчиком решений для распознавания лиц NtechLab, венчурным фондом VRTech, разработчиком решений в сфере кибербезопасности Group IB, разработчиком российского аналога Microsoft Office компанией "Новые облачные технологии", поставщиком IT-решений Softline и разработчиком платформ для органов власти Etton.

"Сегодня месячная выручка одной только компании Microsoft в разы больше, чем годовой экспорт всей российской IT-продукции. Президент нашей страны поставил задачу сделать IT-экспорт одной из ключевых индустрий, а это значит, что расти будем на 20% в год"", - сказал глава RITE Егор Иванов.

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