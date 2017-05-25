Правительство одобрило законопроект об упрощении строительства метро, дорог и мостов

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект об упрощении строительства, реконструкции и капитального ремонта линейных объектов (дороги, трубопроводы, инженерные сети, мосты, тоннели, метро) при условии ограниченного пользования земельным участком под строительство без изъятия его из собственности в пользу государства. Об этом говорится в решениях кабмина, принятых на заседании 24 мая и опубликованных на сайте правительства.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части упрощения строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении кабмина.
Законопроект рассмотрен и одобрен 15 мая 2017 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.