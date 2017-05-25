Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума внесен в правительство

Экономика и бизнес
25 мая, 22:23 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 25, мая. /ТАСС

Ранее Дмитрий Медведев дал поручение подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 25 мая. /ТАСС/. Закон, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, внесен в правительство России. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец в ходе рабочей поездки в Грозный.

"Закон о повышении МРОТ внесен Министерством труда в правительство. Будем обсуждать", - отметила Голодец.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году дал поручение подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Выступая 19 апреля с ежегодным отчетом в Госдуме, Медведев напомнил, что правительство регулярно повышает минимальный размер оплаты труда. В прошлом году он достиг 7500 рублей, а с 1 июля этого года будет повышен до 7800 рублей. Премьер также пообещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
3
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
4
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
7
В Москве за май эвакуировали с улиц более 700 машин без номеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама