Без сюрпризов: соглашение по сокращению нефтедобычи продлено до апреля 2018 года

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Очередная встреча ОПЕК и независимых стран, участвующих в сделке по сокращению добычи нефти, закончилась без сюрпризов. Альянс продлил действие текущего соглашения на условиях, утвержденных в конце 2016 года, до апреля 2018 года. Впрочем, министры не исключили того, что этой осенью, возможно, придется ужесточить меры по стабилизации рынка.

Два заседания, прошедшие в один день, в итоге утвердили то, о чем говорили с начала мая, когда российский министр энергетики Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халед аль-Фалех сделали совместное заявление в Пекине. Тогда они сообщили, что будут рекомендовать пролонгировать действующие договоренности еще на девять месяцев с сохранением текущих квот для каждого из участников.

Однако журналисты, прибывшие на встречу в Вене по традиции за пару дней до нее и поджидавшие министров в отелях города, ждали интриги. Сохранят ли свои льготы Иран, Нигерия и Ливия? Согласится ли ограничивать добычу до следующей весны Казахстан, который планировал в этом году увеличить производство? Присоединятся ли к сделке Туркмения и Египет?

Но неожиданная новость пришла от главы российского Минэнерго. Общаясь с прессой после заседания мониторингового комитета 24 мая, он сказал, что проект нового соглашения предусматривает возможность продления сделки еще на три месяца после марта 2018 года. Однако в окончательное решение эта опция так и не вошла.

В итоге особые условия сохранили и Ливия, Нигерия и Иран, которые по прежнему могут наращивать добычу. "Эти страны и без того сталкиваются с большим количеством проблем, ОПЕК и другие страны входят в их положение", - пояснил саудовский министр.

Поддержал сделку на прежних условиях и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, который в разговоре с журналистами не исключал "обсуждения размера квоты".

Египет и Туркмения не приняли участие в переговорах, как надеялся ранее генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Однако на итоговой пресс-конференции саудовский министр выразил надежду, что в будущем эти страны все же присоединятся к соглашению. Его коллега - министр нефти Эквадора Карлос Перес добавил оптимизма, заявив, что "несколько новых участников" могут присоединиться к альянсу уже этой осенью, на очередной встрече 30 ноября. Тогда же министры рассмотрят вопрос о пролонгации сделки после марта 2018 года.

При этом министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев отметил, что "возможно, потребуются более жесткие меры" в виде более серьезного сокращения добычи. Все будет зависеть от ситуации с запасами, добавил он.

Цена устоит

Несмотря на позитивный исход встречи цены на нефть продолжили свое сегодняшнее падение. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года упала на 3,2% и составила $52,26 за баррель, WTI - на 3,5%, до $49,55 за баррель.

Впрочем, опрошенные ТАСС аналитики не прогнозировали роста цен, так как ожидания от встречи уже были учтены рынком.

В ближайшей перспективе цены также вряд ли вырастут, полагают они. "Скорее всего, решение поддержит цены в том диапазоне колебаний, в котором они находятся сейчас. Для того, чтобы поднять цену к верхним диапазонам, нужно было бы идти на более радикальное сокращение и увеличение квот", - пояснил аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров отметил, что некоторый подъем цен на нефть все же возможен в краткосрочной перспективе. "Наши ожидания, что среднегодовая цена на нефть будет $55-56 за баррель, к концу года может подняться выше $58, становятся более уверенными после продления соглашения. Результатом продления сделки должно стать снижение волатильности цен на нефть, ее стабилизация на более высоком уровне", - сказал эксперт.

Нестеров уверен, что в случае, если бы соглашение не было продлено, цена на нефть могла бы упасть ниже $50, а то и до $45 за баррель. По его словам, Россия может потерять порядка 10 млн тонн добычи в 2017 году из-за действия соглашения. "Без соглашения добыча в России была бы на уровне 560 млн тонн с соответствующим ростом экспорта. В таком же положении Саудовская Аравия и другие страны. Для бюджета (продление соглашения - прим. ред. ТАСС) даст положительный эффект благодаря повышению цен, и это снизит негативный эффект от сокращения объемов добычи", - отметил Нестеров.

Впрочем, страны-экспортеры, участвующие в соглашении, довольны текущим положением цены, говорил эквадорский министр. По его словам, стоимость нефти в пределах $55-60 за баррель устраивает всех.

С оглядкой на США

Решая вопрос о дальнейшем ограничении добычи, участники соглашения не забывали и о тех производителях, которые параллельно добычу наращивают, пользуясь благоприятной ценовой конъюнктурой. "Да, мы обсуждали сланцевую добычу в США. Это фактор, на который мы не можем влиять. Конечно, обсуждали", - сообщил министр нефти Эквадора Перес.

Генсек ОПЕК Баркиндо заверил журналистов, что ОПЕК продолжит конструктивный диалог со сланцевыми производителями из США, который начался еще в марте на нефтегазовой конференции CERAWeek. Тогда Баркиндо заявлял, что ОПЕК наладила диалог с производителями сланцевой нефти в США, а сам он провел встречу с главами двадцати из них.

Фактор других производителей важен для балансировки рынка, который, как надеются в ОПЕК, восстановится в начале 2018 года. "Есть и другие параметры, как уже набившая всем оскомину наращивающаяся сланцевая добыча в США, а также рост производства нефти в Бразилии, Канаде и Норвегии", - говорит аналитик "Финама". Однако Калачев сомневается, что рынок восстановится к обозначенным срокам.

С ним согласна и директор Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова, по мнению которой девяти месяцев может быть недостаточно для восстановления рынка. "Прошедшие месяцы показали, что "навес" запасов и текущего предложения слишком велик, а рост спроса, напротив, недостаточен для того, чтобы абсорбировать этот избыток. Даже девяти месяцев может быть недостаточно для ребалансировки рынка", - поясняет она.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает, что баланс спроса и предложения может наступить только в первом полугодии 2018 года, так как текущее сокращение добычи нефти со стороны ОПЕК не так сильно повлияло на предложение. "Вероятно, такая же ситуация будет и во время второго соглашения, поэтому я бы говорил о том, что баланс возможен в первом полугодии 2018 года за счет увеличения спроса", - отметил аналитик.

"Есть определенная уверенность, что рынок стабилизируется, избыточные запасы нефти будут постепенно сокращаться и некий баланс может быть достигнут уже к концу 2017 года. Другое дело, что сегодняшнее соглашение не решает долгосрочных проблем ценообразования, они просто откладываются почти на год - по окончании соглашения все те же проблемы останутся", - сетует аналитик Sberbank CIB Нестеров.

Он считает, что перепроизводство нефти на рынке может сохраняться вплоть до 2020-х годов, в связи чем соглашение о сокращении добычи придется вынужденно продлевать и до конца 2018 года, чтобы не допустить обвала цен.