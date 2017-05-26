Медведев в Казани примет участие в заседаниях Совета глав кабминов СНГ, межправсовета ЕАЭС

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу, во второй день рабочей поездки в Казань, примет участие в заседаниях Совета глав правительств стран СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет под председательством Медведева. В повестке - вопросы дальнейшего развития многостороннего взаимодействия в рамках содружества, включая подписание международных договоров в таких сферах, как использование атомной энергии в мирных целях, геодезия, картография, кадастр и дистанционное зондирование Земли, а также противодействие производству и распространению контрафактной продукции, защита интеллектуальной собственности.

Как сообщал ранее исполком СНГ, на заседании Совета глав правительств стран СНГ планируется рассмотреть ряд соглашений в области торговли, инноваций, транспорта, защиты интеллектуальной собственности, а также в атомной сфере. В частности, будет рассмотрен проект соглашения о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака (установка, используемая при проведении управляемого термоядерного синтеза), проект соглашения о сближении подходов по правовому и техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.

Главы делегаций обсудят план первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территории СНГ при осуществлении международных перевозок на 2017-2019 годы, Межгосударственную радионавигационную программу СНГ до 2020 года, комплекс мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества СНГ, а также вопрос актуализации положения об операторе этой межгоспрограммы. Будут рассматриваться изменения в соглашения о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и о создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года.

Кроме того, в повестке дня заседания - проекты соглашений о сотрудничестве в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции. Также главы делегаций оценят реализацию решения Совета глав государств от 16 сентября 2016 года об Экономическом суде СНГ и внесут поправки в положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ.

Повестка межправсовета ЕАЭС

Во второй половине Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Будет рассмотрен широкий спектр тем, касающихся интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Планируется утвердить план совместных мероприятий по устранению изъятий и ограничений на рынке ЕврАзЭС, обсудить ход работы по подготовке основных направлений реализации цифровой повестки и развития механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах. Будут рассмотрены вопросы организации совместных научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса, порядка согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров, а также другие темы, представляющие взаимный интерес, сообщала пресс-служба правительства России.

Как отмечала ранее пресс-служба Евразийской экономической комиссии, заседание пройдет под руководством киргизской стороны в рамках председательства Киргизии в структурах ЕАЭС в 2017 году. Главам правительств стран союза также будет представлен ежегодный отчет Евразийской экономической комиссии о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК в 2016 году.