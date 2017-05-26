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Фестиваль бизнеса пройдет в день Российского предпринимательства

Экономика и бизнес
26 мая, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Программа мероприятия призвана привлечь внимание к достижениям предпринимателей, работающих в сфере малого и среднего бизнеса, а также повысить статуса их труда

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата при участии Министерства экономического развития РФ проведет в этом году в честь профессионального праздника, Дня российского предпринимательства, фестиваль бизнеса. Он состоится в столичном "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной.

С 2008 года в России ежегодно 26 мая отмечается этот праздник. Программа нынешнего мероприятия призвана привлечь внимание к достижениям предпринимателей, работающих в сфере малого и среднего бизнеса, а также повысить статуса их труда. Будут обсуждаться актуальные вопросы, волнующие представителей российского бизнеса.

Эксперты, представители госструктур и бизнесмены в рамках пленарного заседания смогут обсудить вопросы своего взаимодействия в работе по госзакупкам, сокращению фискальной нагрузки, ограничению проверок, уменьшению количества отчетных документов для бизнеса. Особое внимание будет уделено, как ожидается, кредитованию владельцев малых и средних предприятий - так называемая проблема получения "длинных денег".

На фестивале запустят несколько дискуссионных площадок, пройдут мастер-классы и квесты. Участники мероприятия смогут проверить свои знания на ведение бизнеса в интеллектуальном состязании "Навигатор успеха". А начинающие организаторы стартапов смогут получить оценку и рекомендации от опытных инвесторов в конвейере проектов.

Представители семейных фирм поделятся секретами ежедневной командной работы, вместе с депутатами Госдумы и представителями профильных ведомств они обсудят возможности развития семейного бизнеса в России.

По итогам фестиваля состоится награждение победителей конкурса на лучшую кредитную программу для малого и среднего бизнеса, а также конкурса "Папа, Мама, Я - бизнес- семья" в рамках национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий".

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