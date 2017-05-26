На Камчатке в преддверии промысла лососевых началась антибраконьерская операция

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Полицейская антибраконьерская профилактическая операция началась на Камчатке в преддверии открытия официального промысла лососевых. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю.
"Основные задачи операции - выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного вылова рыбы, деятельности нелегальных цехов по производству рыбной продукции, перекрытие каналов поступления и перевозки незаконно добытой рыбы и продукции из нее", - сообщила пресс-служба.
Для координирования оперативных групп в УМВД создан оперативный штаб. Он будет работать до завершения операции "Путина-2017" - 1 октября.
Официальная лососевая путина на Камчатке стартует 1 июня. В ее рамках рыбакам разрешено добыть почти 186 тыс. тонн лосося.
В 2016 году полицейскими на Камчатке выявлено 399 нарушений в сфере водных биологических ресурсов. Возбуждено 178 уголовных дел, составлено 95 протоколов об административных правонарушениях. В ходе оперативных мероприятий изъято более 35 тонн рыбы и рыбопродукции, а также орудия незаконного лова: 115 плавсредств, 50 руль- моторов, более восьми километров сетей.
Вылов рыбы без лицензии может квалифицироваться по статье 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов"), максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.