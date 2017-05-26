"Известия": МЭР модернизирует патентную систему и поддержит систему кредитования МСП

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития готовит предложения по совершенствованию патентной системы налогообложения, а также по поддержке крупных банков в сфере кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в интервью газете "Известия" сообщил заместитель министра экономики Олег Фомичев.

"У нас есть предложения по совершенствованию патентной системы. Нам нужно этот налоговый режим более жестко привязать к факту регистрации, чтобы предпринимателю было проще одновременно зарегистрироваться и заплатить патент, а также расширять сферу действия патентной системы", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что нужно проработать вопрос введения для индивидуальных предпринимателей, не привлекающих наемных работников и применяющих патент, единого платежа, который будет включать сумму налога и страховых взносов.

Говоря о проблеме финансирования МСП, Фомичев напомнил о льготной программе кредитования "Шесть с половиной", которая фиксирует ставку по кредитам в сумме не менее 5 млн рублей для малых предприятий до 10,6% годовых, а для средних - до 9,6%. Банки, предоставляющие кредиты, получают возможность рефинансирования в ЦБ по ставке 6,5% годовых.

"Более 30 новых региональных банков корпорацией (развития малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) для работы по этой программе уже аккредитованы. Сейчас корпорация делит лимиты между крупными и небольшими банками пополам", - отметил он, добавив, что в отношении крупных банков в МЭР планируют увеличить сроки, на которые выдаются кредиты, а также обеспечить их инвестиционных характер.

Фомичев также рассказал о программе по компенсации крупным банкам разницы между 6,5% и ключевой ставкой ЦБ, так как в связи с вовлечением в программу региональных банков у крупных банков осталась большая доля одобренных кредитов для МСП, "и нам бы очень хотелось этот навес закрыть". "Таким образом, мы сейчас обеспечим поддержку льготного кредитования малого бизнеса до того момента, как ЦБ примет решение о расширении и выделении дополнительных лимитов программы. Это решение может быть где-то в середине лета, по нашей оптимистичной оценке", - сказал он, добавив, что на компенсации будет выделено порядка 300 млн рублей.