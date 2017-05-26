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Спецпосланник: Южная Корея готова сотрудничать с РФ в развитии Дальнего Востока

Экономика и бизнес
26 мая, 5:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Сон Ён Гиль, в частности, отметил возможное сотрудничество между Республикой Корея и Россией по развитию Северного морского пути

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Южная Корея планирует сотрудничать с Россией в развитии Северного морского пути и российского Дальнего Востока, а также в реализации многосторонних инфраструктурных проектов в регионе. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпосланник южнокорейского президента Сон Ён Гиль.

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© ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

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"Я бы назвал коротко несколько проектов, - сказал он, отвечая на вопрос о том, как видят перспективы развития отношений с Россией в Сеуле после избрания нового президента. - Во-первых, это уже давно существующие трехсторонние проекты соединения газовых, электрических и железнодорожных сетей между заинтересованными странами в регионе, во-вторых, совместные усилия по развитию дальневосточного региона России и наше участие в этих проектах, и в-третьих, это возможное сотрудничество между Республикой Корея и Россией по развитию Северного морского пути".

Представитель южнокорейского президента отметил, что в ходе визита постарался дать четкое представление о новых ориентирах правительства Республики Корея. Об этом, указал Сон Ён Гиль, речь шла и в переданном им президенту РФ Владимиру Путину послании от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина. "В нем, конечно, выражалась благодарность от имени президента Республики Корея президенту Путину и были затронуты вопросы о возможных совместных усилиях по решению северокорейской ядерной проблемы и перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений", - сказал он.

"В итоге, я считаю, что цель моего визита вполне достигнута", - добавил Сон Ён Гиль.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. Выборы состоялись досрочно: в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре бывшему лидеру государства Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти.

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