Власти Забайкалья уменьшили краевой госдолг на 15,5%

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ЧИТА, 26 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Правительству Забайкалья в 2016 году удалось снизить объем краевого государственного долга с 107,2% до 91,7% от собственных доходов бюджета региона. К началу года объем госдолга составил 26,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.
"Вызывающий беспокойство показатель - объем краевого государственного долга, по состоянию на 1 января 2017 года он составил 26,6 млрд рублей… Усилия правительства края направлены на сохранение достигнутого уровня в 91,7% от собственных доходов бюджета региона в соответствии с условиями соглашений, заключенных с Минфином России", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что к концу 2015 года уровень госдолга достигал предельного объема - 107,2% от собственных доходов.
В правительстве края добавили, что благодаря поддержке Минфина РФ краю в 2016 годы были предоставлены 7,8 млрд рублей бюджетных кредитов для замещения долговых обязательств по банковским кредитам. "Это улучшило структуру государственного долга и позволило снизить объем расходов на его содержание более чем на 500 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Средства, сэкономленные в 2016 году на обслуживании госдолга, были направлены на финансирование социально-значимых расходов.
В конце 2016 года спикер Заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов сообщил, что объем госдолга Забайкальского края с 2012 года вырос более чем в четыре раза - с 6,3 млрд до 26,5 млрд рублей. Расходы бюджета Забайкальского края на дорожный фонд и обязательное медицинское страхование за пять лет выросли в десять раз - с 1,6 до 16 млрд рублей.