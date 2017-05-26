Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Забайкалья уменьшили краевой госдолг на 15,5%

Экономика и бизнес
26 мая, 6:10 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Показатель снизился до 26,6 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 26 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Правительству Забайкалья в 2016 году удалось снизить объем краевого государственного долга с 107,2% до 91,7% от собственных доходов бюджета региона. К началу года объем госдолга составил 26,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

"Вызывающий беспокойство показатель - объем краевого государственного долга, по состоянию на 1 января 2017 года он составил 26,6 млрд рублей… Усилия правительства края направлены на сохранение достигнутого уровня в 91,7% от собственных доходов бюджета региона в соответствии с условиями соглашений, заключенных с Минфином России", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что к концу 2015 года уровень госдолга достигал предельного объема - 107,2% от собственных доходов.

В правительстве края добавили, что благодаря поддержке Минфина РФ краю в 2016 годы были предоставлены 7,8 млрд рублей бюджетных кредитов для замещения долговых обязательств по банковским кредитам. "Это улучшило структуру государственного долга и позволило снизить объем расходов на его содержание более чем на 500 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Средства, сэкономленные в 2016 году на обслуживании госдолга, были направлены на финансирование социально-значимых расходов.

В конце 2016 года спикер Заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов сообщил, что объем госдолга Забайкальского края с 2012 года вырос более чем в четыре раза - с 6,3 млрд до 26,5 млрд рублей. Расходы бюджета Забайкальского края на дорожный фонд и обязательное медицинское страхование за пять лет выросли в десять раз - с 1,6 до 16 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
3
Трамп пока не определился с отношением к антироссийским санкциям
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
6
Закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума внесен в правительство
7
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
Темы дня
Загрузка...
Реклама