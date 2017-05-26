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Кабмин утвердил правила субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам

Экономика и бизнес
26 мая, 6:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Новый порядок упростит доступ участников внешнеэкономической деятельности к финсредствам для поддержки несырьевого экспорта, экспорта продукции АПК, IT-услуг и программного обеспечения

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвержден порядок субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам коммерческих банков. Документ, подписанный 24 мая, опубликован на сайте правительства.

"Подписанным постановлением утверждены правила, которыми определяются условия и порядок предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" (далее - РЭЦ) на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками", - говорится в справке к постановлению.

Новый порядок упростит доступ участников внешнеэкономической деятельности к финансовым средствам для поддержки несырьевого экспорта, экспорта продукции агропромышленного комплекса, IT-услуг и программного обеспечения.

"Правилами предусмотрена возможность использования РЭЦ выделенной в текущем финансовом году субсидии путем перечисления компенсационных выплат коммерческим банкам", - добавили в правительстве. Таким образом, РЭЦ компенсирует недополученный банками доход по экспортным кредитам на полный срок действия заключенных кредитных соглашений (до трех лет).

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