Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $51

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,76% и составила $50,93 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $51 за баррель 15 мая 2017 года.

Стоимость нефти снижается на фоне продления странами ОПЕК и государствами вне картеля сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев, до конца марта 2018 года.