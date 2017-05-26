Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $51

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,76% и составила $50,93 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $51 за баррель 15 мая 2017 года.
Стоимость нефти снижается на фоне продления странами ОПЕК и государствами вне картеля сделки по ограничению добычи нефти еще на 9 месяцев, до конца марта 2018 года.