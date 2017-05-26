Трудовые мигранты Киргизии в этом году перевели из РФ на родину рекордные $433 млн

"Питтсбург" в шестой раз в истории вышел в финал Кубка СтэнлиСпорт 26 мая, 6:53
Цена барреля нефти марки Brent упала ниже $51Экономика и бизнес 26 мая, 6:44
Премьер Черногории не придал значение действиям Трампа при расстановке для фотоМеждународная панорама 26 мая, 6:31
"Кливленд" вышел в финал плей-офф НБА, где в третий раз подряд сыграет с "Голден Стэйт"Спорт 26 мая, 6:08
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 годаОбщество 26 мая, 6:02
Леброн Джеймс опередил Майкла Джордана и стал самым результативным игроком в плей-офф НБАСпорт 26 мая, 5:44
СМИ: у разбившегося в Колумбии самолета с футболистами не было страховки для рейсаПроисшествия 26 мая, 5:14
Нарушители "антитабачного" закона в I квартале 2017 года были оштрафованы на 15,4 млн руб.Общество 26 мая, 5:13
WBA не будет участвовать в организации боксерского боя Мэйуэзера и МакгрегораСпорт 26 мая, 4:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 26 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Работающие на территории Российской Федерации трудовые мигранты из Киргизии перевели на родину рекордную сумму денег за первые три месяца текущего года. Как подчеркивается в опубликованном Национальным банком республики статистическом отчете, речь идет о $433 млн.
"За это время объемы денежных переводов возросли на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли отметки в $433 млн", - говорится в документе. Год назад эта сумма составляла $291 млн. Судя по статистике, сумма даже превысила показатели за январь-март 2013 года, которые до сих пор считались максимальными - тогда за три месяца мигрантами было перечислено $411 млн.
В общей сложности, за последние 12 лет трудовые мигранты из Киргизии отправили на родину денежных переводов на $16,4 млрд. Около 95% этой суммы приходится на долю работающих в РФ граждан республики. Например, из Казахстана за этот период времени поступило переводов на $230 млн.
По данным киргизских властей, в настоящее время на заработках в России находятся от 500 тыс. до 1 млн граждан среднеазиатской республики.