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Трудовые мигранты Киргизии в этом году перевели из РФ на родину рекордные $433 млн

Экономика и бизнес
26 мая, 7:40 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Объемы переводов возросли на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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БИШКЕК, 26 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Работающие на территории Российской Федерации трудовые мигранты из Киргизии перевели на родину рекордную сумму денег за первые три месяца текущего года. Как подчеркивается в опубликованном Национальным банком республики статистическом отчете, речь идет о $433 млн.

"За это время объемы денежных переводов возросли на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли отметки в $433 млн", - говорится в документе. Год назад эта сумма составляла $291 млн. Судя по статистике, сумма даже превысила показатели за январь-март 2013 года, которые до сих пор считались максимальными - тогда за три месяца мигрантами было перечислено $411 млн.

В общей сложности, за последние 12 лет трудовые мигранты из Киргизии отправили на родину денежных переводов на $16,4 млрд. Около 95% этой суммы приходится на долю работающих в РФ граждан республики. Например, из Казахстана за этот период времени поступило переводов на $230 млн.

По данным киргизских властей, в настоящее время на заработках в России находятся от 500 тыс. до 1 млн граждан среднеазиатской республики.

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