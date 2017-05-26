Трудовые мигранты Киргизии в этом году перевели из РФ на родину рекордные $433 млн

БИШКЕК, 26 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Работающие на территории Российской Федерации трудовые мигранты из Киргизии перевели на родину рекордную сумму денег за первые три месяца текущего года. Как подчеркивается в опубликованном Национальным банком республики статистическом отчете, речь идет о $433 млн.

"За это время объемы денежных переводов возросли на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли отметки в $433 млн", - говорится в документе. Год назад эта сумма составляла $291 млн. Судя по статистике, сумма даже превысила показатели за январь-март 2013 года, которые до сих пор считались максимальными - тогда за три месяца мигрантами было перечислено $411 млн.

В общей сложности, за последние 12 лет трудовые мигранты из Киргизии отправили на родину денежных переводов на $16,4 млрд. Около 95% этой суммы приходится на долю работающих в РФ граждан республики. Например, из Казахстана за этот период времени поступило переводов на $230 млн.

По данным киргизских властей, в настоящее время на заработках в России находятся от 500 тыс. до 1 млн граждан среднеазиатской республики.