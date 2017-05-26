Сбербанк готовит выпуск субординированных облигаций для населения

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сбербанк России готовит к выпуску субординированные облигации для населения, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Александр Морозов.
"Мы сейчас рассматриваем возможность выпуска субордированных облигаций для частных лиц", - сказал он и уточнил, что общий объем программы составит 50 млрд рублей.