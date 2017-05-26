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Путин поручил кабмину разработать стратегию в области защиты прав потребителей

Экономика и бизнес
26 мая, 10:22 дата обновления: 26 мая, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Правительство должно разработать и утвердить документ к 1 сентября 2017 года

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить Стратегию государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей, опубликованном на сайте Кремля.

Разработать и утвердить стратегию правительству необходимо к 1 сентября 2017 года. Кроме того, кабмину совместно с Банком России к 1 ноября 2017 года поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих "снижение предельного размера обязательств заемщика перед микрофинансовой организацией или кредитной организацией по договору потребительского займа, по достижении которого такая организация не вправе начислять и взимать проценты за пользование займом, неустойку (штрафы, пени) и применять к заемщику иные меры ответственности по указанному договору до полного погашения долга". Также к этому сроку правительству и Банку России поручено внести в законодательство РФ изменений об увеличении административного штрафа для лиц, нелегально осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских займов.

Кроме того, правительству поручено определить перечень недопустимых, несправедливых и нарушающих права потребителей условий договоров в целях реализации принципа защиты слабой стороны договора. Срок выполнения поручения - 1 декабря 2017 года.

Также Путин поручил кабмину к 1 сентября 2017 года представить предложения по совершенствованию госконтроля за безопасностью находящейся в обороте продукции в целях снижения риска причинения вреда жизни и здоровью потребителей, а также по расширению состава информации о продавце и о товарах, доведение которой до сведения потребителя является обязательным.

Правительству также поручено представить предложения по разработке мобильного приложения в области прав потребителей, направленного на доведение до них информации о своих правах и способах их защиты. Кроме того, кабмин должен представить предложения по организации МФЦ для консультирования населения вопросам защиты прав потребителей. Срок выполнения поручений - 1 сентября 2017 г.

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