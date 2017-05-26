Суд в Киеве отменил решение НБУ о ликвидации банка "Михайловский"

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о ликвидации банка "Михайловский". Об этом сообщило издание "Обозреватель" со ссылкой на решение суда.

"Суд по иску единственного собственника банка - компании "Экосипан" - отменил решение НБУ о неплатежеспособности банка "Михайловский", решение ФГВФЛ о введении в нем временной администрации и решения обоих госорганов о ликвидации банка", - говорится в сообщении.

Суд решил, что банк не являлся стороной договоров займа, в результате которого пострадали вкладчики, а лишь выполнял распоряжения клиента. Кроме того, уточняется в решении, "Михайловский" не осуществлял операции, вследствие которых его обязательства перед физическими лицами увеличились за счет уменьшения обязательств перед юридическими лицами. Поэтому причин для неплатежеспособности банка не было, решил суд.

Между тем иск был удовлетворен частично, поскольку суд не обязал НБУ принять меры по восстановлению работы "Михайловского" в качестве банка.

Решения о незаконности ликвидации банков на Украине принимаются судами уже не впервые. Как сообщал НБУ в декабре 2016 года, незаконной уже признана ликвидация 9 банков.

Афера с "Михайловским"

От аферы с банком "Михайловский" пострадали 14 тысяч человек, из которых 45% - люди пенсионного возраста, общая сумма ущерба составляет около 1,5 млрд гривен ($58,25 млн). Вкладчики "Михайловского" регулярно организовывают пикеты в Киеве, требуя вернуть свои средства. Благодаря принятому закону большинство из них теперь сможет получить компенсацию в размере до 200 тысяч гривен (около $7,7 тыс.) через Фонд гарантирования вкладов.

Как пояснил ранее заместитель главы Фонда Андрей Оленчик, граждане заключали трехсторонние финансовые договоры, при этом банк фактически выполнял роль "технического оператора", а вклады граждан в качестве займа перечислялись в одну из двух финансовых компаний, которые выступали сторонами по договору.

Прокуратура Киева 12 августа 2016 года сообщила о задержании председателя правления "Михайловского". Его подозревают в хищении 870 млн гривен (34,1 млн долларов) банковских средств и доведении финучреждения до неплатежеспособности.