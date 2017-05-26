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ЦБ ожидает роста кредитования по большому количеству секторов экономики

Экономика и бизнес
26 мая, 11:00 дата обновления: 26 мая, 11:08 UTC+3

Глава Банка России также подчеркнула, что регулятор отмечает стабилизацию уровня просроченной задолженности по кредитам и ожидает ее сокращения

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России ожидает в скором времени роста кредитования по большому количеству секторов экономики РФ. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на собрании ассоциации банков "Россия".

"Довольно скоро мы увидим рост кредитования по большому количеству секторов экономики, и это поддержит экономический рост в РФ", - отметила Набиуллина.

Она также подчеркнула, что регулятор отмечает стабилизацию уровня просроченной задолженности по кредитам и ожидает ее сокращения.

По данным регулятора, российские банки в первом квартале 2017 года снизили объем кредитования корпоративных и частных клиентов по сравнению с предыдущим кварталом на 2,1%. При этом без учета валютной переоценки снижение кредитования экономики составило 0,5%. Кредиты нефинансовым организациям в I квартале уменьшились на 3,1% (без учета валютной переоценки снижение составило 0,9%). Кредиты населению выросли на 0,6% (с учетом валютной переоценки - на 0,7%).

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился за январь - март на 10%, а по розничному - на 2,8%.

 
 
 
 
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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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