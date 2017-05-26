СП: Росаккредитация в 2016 г. допустила нарушения на сумму, равную 48% расходов службы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) в 2016 году допустила нарушения на общую сумму в 178,6 млн руб., что составляет 47,8% от расходов службы за отчетный год. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки бюджетной отчетности Росаккредитации, говорится в сообщении контрольного органа.

В частности, Росаккредитация в нарушении требований правительства не подготовила план информатизации на 2016 г., профинансировав при его отсутствии мероприятия по информатизации на общую сумму 78 млн руб. Кроме того, служба не вела реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов, а также заключила договора на 4,3 млн руб., предметом которых являлось частичное выполнение функций и осуществление полномочий, которые были возложены на структурные подразделения службы.

Счетная палата также обратила внимание на рост дебиторской задолженности, которая в минувшем году увеличилась в 2,2 раза, до 79,6 млн руб., на 16 млн. руб. превысив поступившие доходы. При этом меры по сокращению дебиторской задолженности были недостаточны. Так, в 2016 году приставами было возбуждено всего 38 исполнительных производств по взысканию штрафов, наложенных Росаккредитацией, на сумму 4 млн руб. Из них реально было взыскано только 1,6 млн руб., констатировал контрольный орган.

Федеральная служба по аккредитации была создана в 2011 году и является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции национального органа России по аккредитации. В настоящий момент служба находится в ведении Минэкономразвития РФ.