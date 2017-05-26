ЦБ считает правильным распространить страхование вкладов МСБ на все банки

ВЦИОМ: более 70% россиян хотели бы поклониться мощам Николая ЧудотворцаОбщество 26 мая, 11:18
Ученые разработали софт для отслеживания вымирающих видовСоциальная ответственность 26 мая, 11:18
Яровая: итоги опроса об отношении американцев к РФ говорят о дефиците правды в СШАПолитика 26 мая, 11:12
Комитет Думы одобрил ключевые поправки в проект о реновацииОбщество 26 мая, 11:12
СМИ: Макрон намерен твердо отстаивать интересы Франции на встрече с ПутинымМеждународная панорама 26 мая, 11:10
Лысаков считает разумным предложение СПЧ об административной амнистииПолитика 26 мая, 11:04
Наводнения могут стать обычным явлением на ГавайяхСоциальная ответственность 26 мая, 11:00
Американский конгрессмен предложил создать фонд противодействия влиянию МосквыМеждународная панорама 26 мая, 10:53
Профессор из Австралии курирует уникальную научную лабораторию нейрогепатологии на УралеНовости партнеров 26 мая, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России готов поддержать идею распространения страхования вкладов малого и среднего бизнеса на все банки. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ежегодном собрании Ассоциации региональных банков "Россия".
"Мы сейчас готовы поддержать эту инициативу. У нас вначале было предложение, что эта страховка будет распространяться только на банки с базовой лицензией. Сейчас мы считаем более правильным, с точки зрения создания равных условий конкуренции, распространять страховку на все банки", - сказала глава ЦБ.
Параметры требуют обсуждения и Банк России готов принимать в них участие, отметила она.
Набиуллина подчеркнула, что ранее ЦБ сдержанно относился к идее страхования вкладов МСБ, однако затем пришел к выводу, что важно стабилизировать ресурсную базу банков с базовой лицензией.
Законопроект о страховании средств малых и средних предприятий (МСП) планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Система страхования средств МСП в банках с базовой лицензией может заработать с 1 января 2018 года, сообщал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По мнению главы Агентства по страхованию вкладов Юрия Исаева, страховать вклады малого и среднего бизнеса должны все банки без исключения.
Одним из вариантов защиты средств субъектов МСП предположительно станет однократная страховая выплата в пределах 1,4 млн руб., действующая только для расчетных счетов и только в банках с базовой лицензией.