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ЦБ считает правильным распространить страхование вкладов МСБ на все банки

Экономика и бизнес
26 мая, 11:09 дата обновления: 26 мая, 11:12 UTC+3

Глава Банка России Эльвира Набиуллина при этом отметила, что параметры еще требуют обсуждения

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России готов поддержать идею распространения страхования вкладов малого и среднего бизнеса на все банки. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ежегодном собрании Ассоциации региональных банков "Россия".

"Мы сейчас готовы поддержать эту инициативу. У нас вначале было предложение, что эта страховка будет распространяться только на банки с базовой лицензией. Сейчас мы считаем более правильным, с точки зрения создания равных условий конкуренции, распространять страховку на все банки", - сказала глава ЦБ.

Параметры требуют обсуждения и Банк России готов принимать в них участие, отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что ранее ЦБ сдержанно относился к идее страхования вкладов МСБ, однако затем пришел к выводу, что важно стабилизировать ресурсную базу банков с базовой лицензией.

Законопроект о страховании средств малых и средних предприятий (МСП) планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Система страхования средств МСП в банках с базовой лицензией может заработать с 1 января 2018 года, сообщал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По мнению главы Агентства по страхованию вкладов Юрия Исаева, страховать вклады малого и среднего бизнеса должны все банки без исключения.

Одним из вариантов защиты средств субъектов МСП предположительно станет однократная страховая выплата в пределах 1,4 млн руб., действующая только для расчетных счетов и только в банках с базовой лицензией.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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