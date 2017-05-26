ЦБ готов рассмотреть вопрос об освобождении банков с базовой лицензией от отчетов по МСФО

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Банк России готов рассмотреть вопрос об освобождении банков с базовой лицензией от отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и может поддержать его. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на собрании Ассоциации банков "Россия".

"Мы готовы рассмотреть этот вопрос. Если мы увидим, что для контрагентов банков с базовой лицензией эта отчетность (по МСФО - прим. ред.) не представляет интереса, у регулятора есть свои возможности о состоянии этих банков - мы тогда можем поддержать эту инициативу", - сказала она, добавив при этом, что это предложение требует детального рассмотрения.

С 2018 года ЦБ РФ введет пропорциональное регулирование банковского сектора. В частности, предусматривается создание двухуровневой банковской системы в России: банки, обладающие универсальной лицензией (требования к минимальному капиталу в размере 1 млрд руб.) и банки с базовой лицензией (минимальный размер собственных средств составит 300 млн руб.).

Банки с универсальной лицензией смогут осуществлять полный спектр банковских операций и должны будут соблюдать полный перечень нормативных требований. К кредитным организациям с базовой лицензией будет применяться упрощенное регулирование, они не смогут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами.