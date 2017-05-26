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Донской: кредитная ставка по "зеленым" проектам не должна превышать 6%

Экономика и бизнес
26 мая, 11:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, мая. /ТАСС

Глава Минприроды отметил также, что многие российские институты развития и банки уже используют экологически ответственные практики инвестирования

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Кредитная ставка под проекты, обеспечивающие бережное отношение к природе, не должна превышать 6%. Такое мнение высказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на заседании международного Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

"Министерством разработаны предложения по развитию "зеленого" финансирования. Мы уделили внимание развитию "зеленых" финансовых инструментов, включая "зеленые" кредиты, облигации, фондовые индексы и сопутствующие продукты. Рассчитываем, что, в соответствии с поручением правительства, институты развития и государственные банки проведут сравнительный анализ своих "зеленых" и традиционных портфелей, разработают методики по проведению стресс-тестов традиционных проектов с точки зрения экологических рисков, выделят "зеленые" проекты в отдельный портфель", - сказал министр в своем докладе. "Считаем, что кредитная ставка для "зеленых" проектов не должна превышать 6%", - добавил он.

Донской отметил, что многие российские институты развития и банки уже используют экологически ответственные практики инвестирования. "В Сбербанке создана дирекция по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования, проводится экологическая проверка заемщиков. ВТБ создал подразделение для поддержки природоохранных проектов. Аналогичные решения принимаются ВЭБом", - сказал глава Минприроды.

Он предложил "активнее использовать такой популярный и апробированный в мире инструмент финансирования как "зеленые" облигации" (ценные бумаги, средства от которых идут на инвестирование в экологические проекты - прим. ТАСС). Одним из действенных направлений в целях развития "зеленого" финансирования, по его мнению, может быть выдача субсидий в виде кредитных и налоговых льгот при капиталовложении в экологически чистое производство.

Идею выпуска "зеленых" облигаций поддержала также председатель Совета Федерации, глава совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Валентина Матвиенко. "Мерой поддержки природоохранной деятельности может стать выпуск "зеленых" облигаций", - сказала она в своем докладе на конгрессе.

Невский международный экологический конгресс проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. Участники дискуссионной площадки обсуждают ключевые темы в сфере охраны природы и природопользования. Организатором форума выступает МПА СНГ совместно с Советом Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Конгресс в этом году проходит под девизом "Экологическое просвещение - чистая страна".

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