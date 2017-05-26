Платформы по e-commerce и обработке big data могут войти в реестр необходимых технологий

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Реестр необходимых России технологий, который будет разработан в рамках программы развития цифровой экономики страны, будет включать описание ряда платформ, необходимых и достаточных для развития российской цифровой экономики. Как сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе визита на "Казань-Арену" в рамках форума ЦИПР-2017, в этот реестр могут войти платформы по электронной коммерции и обработке big data.

Накануне помощник президента РФ Андрей Белоусов после обсуждения проекта программы цифровой экономики в рамках ЦИПР-2017 заявил журналистам о том, что в программе нужно сформировать реестр технологий (или компетенций), необходимых России к 2020 и 2025 году. По его словам, участники встречи договорились, что это будет сделано к осени текущего года.

Никифоров напомнил, что программа, которая пока существует в черновом варианте, включает три "слоя": "среда", "платформы и технологии", а также "рынки и отрасли экономики". "Когда мы говорим про платформы, мы везде говорим про некие 10 платформ, 10 национальных чемпионов. Все считают, что Alibaba - это некая платформа, не просто сайт по продажам, некая платформа. Этих платформ может быть некое количество: платформа по обработке больших данных, платформа по электронной коммерции, еще что-то", - пояснил министр.

Никифоров отметил, что в программе не будут указаны конкретные компании. "У нас нет в программе, мы не пишем, что поддерживаем "Яндекс", "Лабораторию Касперского" или Ozon.ru. Скорее всего, будет какой-то перечень необходимых и достаточных платформ для цифровой экономики. Это описание ключевых, сквозных технологий, которые все пронизывают", - добавил он.

Программа цифровой экономики России разработана по поручению президента России Владимира Путина и на следующей неделе должна быть представлена председателю правительства Дмитрию Медведеву. Как заявил Белоусов, в целом программа развития цифровой экономики, подготовленная Минкомсвязью при участии экспертов и представителей других ведомств, практически готова к принятию, но нуждается в небольшой доработке.