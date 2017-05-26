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Заседание Совета глав правительств СНГ прошло без представителей Украины

Экономика и бизнес
26 мая, 11:41 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, мая. /ТАСС

После заседания в узком составе главы делегаций примут участие в церемонии фотографирования, после чего состоится встреча в расширенном составе

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КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Заседание Совета глав правительств СНГ в узком составе состоялось в Казани. Украина на мероприятии не представлена ни на уровне правительства, ни на уровне МИД. На уровне премьер-министров представлены Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Азербайджан и Туркмения направили на встречу заместителей глав правительств. Молдавию представляет посол республики в РФ.

После заседания в узком составе главы делегаций примут участие в церемонии фотографирования, после чего состоится встреча в расширенном составе.

Заседание Совета глав правительств стран СНГ проходит под председательством Дмитрий Медведева. В повестке - вопросы дальнейшего развития многостороннего взаимодействия в рамках содружества, включая подписание международных договоров в таких сферах, как использование атомной энергии в мирных целях, геодезия, картография, кадастр и дистанционное зондирование Земли, а также противодействие производству и распространению контрафактной продукции, защита интеллектуальной собственности.

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