Медведев призвал региональные банки эффективнее сотрудничать с малым и средним бизнесом

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям XXXII Общего собрания Ассоциации региональных банков "Россия". Текст приветственной телеграммы опубликован на сайте кабмина.
"Ассоциация "Россия" стала первым федеральным банковским объединением, созданным в новейшей истории страны. Более четверти века вы активно участвуете в совершенствовании национальной финансовой системы. В диалоге с властью вам удается аргументированно отстаивать интересы банковского сообщества. Многие ваши инициативы учтены при внесении изменений в законодательство и нормативное регулирование", - говорится, в частности, в телеграмме.
"Правительство придает большое значение развитию региональных банков, ведь их деятельность важна для обеспечения экономического роста, повышения доступности финансовых услуг для людей. Сегодня вам нужно эффективнее сотрудничать с компаниями малого и среднего бизнеса, предлагать для них новые банковские продукты, в том числе доступные кредиты и льготное обслуживание", - добавил премьер. По его мнению, от такого взаимодействия выиграют как сами банки, так и предприниматели, региональные бюджеты и экономика страны в целом.
Медведев пожелал гостям и участникам мероприятия дальнейших успехов в работе и всего самого доброго.