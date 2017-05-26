МВФ указал Киеву на необходимость принятия пенсионной и земельной реформ для нового транша

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Предоставление Киеву очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) будет зависеть от успешности реформирования пенсионной системы страны, а также осуществления земельной реформы. Об этом сообщила пресс-служба миссии по итогам своей работы на Украине.

"Дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах, чтобы текст соответствующих законопроектов отражал понимание определяющих компонентов реформы и в целом соответствовал ее цели. Обеспечение парламентской поддержки этих законопроектов будет необходимым шагом на пути завершения четвертого пересмотра (программы МВФ)", - говорится в сообщении.

Эксперты МВФ находились на Украине с 16 по 26 мая. "Миссия провела плодотворные дискуссии с представителями власти относительно реформ, необходимых для улучшения производительности, привлечения инвестиций и укрепления государственных финансов", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме пенсионной и земельной реформ, отметили в миссии, стороны обсуждали меры по оживлению приватизационного процесса на Украине, а также сфокусировались на обеспечении конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

По утверждению специалистов Фонда, украинская экономика продолжает восстанавливаться, по итогам 2017 года ее рост ожидается на уровне 2%. При этом планируемая инфляция на конец года составит менее 10%, считают в МВФ.

Все надежды на МВФ

Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил ранее, что Украина после завершения работы очередной миссии экспертов МВФ ожидает решения о предоставлении нового кредитного транша. В целом украинская сторона рассчитывает получить более $4,5 млрд кредитов в этом году, а в 2018 - еще более $3 млрд.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. Последний кредит от МВФ в размере $1 млрд правительство страны получило 5 апреля этого года.