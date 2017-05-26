Брянская область подпишет на ПМЭФ соглашения с "Ростелекомом" и правительством Москвы

БРЯНСК, 26 мая. /ТАСС/. Руководство Брянской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне в Санкт-Петербурге, подпишет соглашения о сотрудничестве с правительством Москвы и компанией "Ростелеком". Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Брянская область подпишет на ПМЭФ два соглашения о сотрудничестве. С компанией "Ростелеком" и Минкомсвязи РФ будет заключено соглашение о реализации на территории региона инвестиционных проектов. С правительством Москвы будет подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве", - уточнили в правительстве.

Оба документа предусматривают дальнейшую проработку вариантов взаимодействия в реализации различных инвестиционных проектов в Брянской области. Конкретные проекты будут согласованы до конца года на заседаниях рабочих групп. В частности, договор с Москвой будет предусматривать создание правительством столицы условий для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия, произведенных в Брянской области, в крупные московские торговые сети.

Как отметил собеседник ТАСС, начало сотрудничества столицы и Брянской области в различных сферах будет положено сегодня в связи с началом в Брянской области Дней Москвы. Сегодня в Брянск прибыла делегация московского правительства во главе с руководителем департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталием Сучковым. Гости возложат цветы в памятных местах Брянска, встретятся с руководством региона, примут участие в открытии ряда культурных мероприятий.

В Брянске 26 мая в рамках Дней Москвы при поддержке Мультимедиа арт музея Москвы и Московского дома фотографии откроется выставка "Москва" одного из самых известных представителей отечественной фотографии Александра Родченко. Вечером в областном драматическом театре пройдет концерт народного артиста СССР Василия Ланового "Спасибо за верность, потомки!". Также вечером в Брянске и областном городе Клинцы пройдут концерты звезд российской эстрады.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.