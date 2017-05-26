НБУ: за три года Украина потеряла половину банковской системы

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КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Количество банков на Украине за три последних года сократилась вдвое - до 90 финансовых учреждений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
"На сегодняшний день в стране работает 90 банков", - отметили в Центробанке, добавив, что в начале года их было 96, в январе 2016 года - 163, а три года назад - 180.
По информации НБУ, из 90 банков, имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности, 38 - с привлечением иностранного капитала, в том числе пять имеют российский капитал, со 100-процентным иностранным капиталом - 17 банков.
Ранее эксперты критиковали Нацбанк и его экс-главу Валерию Гонтареву за безответственную валютную политику, обвал гривны и потерю значительной части банковской системы.
Так, в общественной организации "Украинский выбор - право народа", заявили, что политика "очищения" банковской системы Украины, которую проводила Гонтарева, привела к рекордным убыткам. "Искусственно устроенный "банкопад" "обескровил" банковскую систему страны", - утверждают в "Украинском выборе", основываясь на экспертных оценках. При этом напоминается, что НБУ 11 мая пересмотрел показатели работы банковской системы за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2 процента - до 195,658 млрд гривен (более $7 млрд), "что является рекордным историческим показателем убытков банковской системы Украины". Кроме того, связь между кризисом в банковской системе Украины и работой экс- главы НБУ прослеживается и на основании роста удельного веса проблемных кредитов. "Удельный вес таких кредитов в марте 2017 года составил 55,11%. На момент прихода Гонтаревой на пост руководителя Нацбанка этот показатель составлял только 12%", - напомнили в организации. "Это говорит о возможности крупномасштабного банковского кризиса, при котором банковская система страны будет полностью парализована неплатежами, - отметили в организации. - И связь с проводившейся политикой искусственного банкротства банков, некоторые из которых были крупными, системообразующими, очевидна".