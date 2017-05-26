Объем эмиссии карт "Мир" по итогам 2017 года составит 16-20 млн штук

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 16-20 млн карт "Мир" будет выпущено к концу 2017 года. Об этом журналистам сообщила зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах ежегодного общего собрания Ассоциации региональных банков "Россия".
"16-20 миллионов", - сказала Скоробогатова, отвечая на соответствующий вопрос.
Как ранее сообщала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, по состоянию на начало мая 2017 года в России было эмитировано 6,2 млн карт платежной системы "Мир".
Национальная платежная система "Мир" создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций и иного давления на Россию возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard. Комитет Госдумы по финансовому рынку 13 апреля одобрил поправки к проекту закона о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы "Мир", обязывающий банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих устройствах, предназначенных для расчетов с использованием платежных карт, включая банкоматы.
То есть с этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки должны будут выдавать карты "Мир".
Законопроект также предусматривает обязанность малых предприятий с оборотом от 40 млн до 120 млн руб. в год обеспечить прием карт "Мир" в своих точках к 1 июля текущего года.