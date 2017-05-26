Госдума приняла закон, упрощающий процедуру госзакупкок транспортных услуг для Минобороны

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об осуществлении у единого исполнителя госзакупок транспортных услуг для военных перевозок Минобороны.
Закон расширяет перечень случаев, когда госзакупка может производиться у единственного поставщика (исполнителя). Очередное изъятие из закона о контрактной системе госзакупок сделано для транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок при наличии угрозы обороноспособности, безопасности государства, а также для участия Вооруженных сил России в операциях по поддержанию мира и международной безопасности за пределами страны. Речь идет о железнодорожных, морских, речных, воздушных и автотранспортных перевозках.
Сейчас, согласно закону о контрактной системе, период размещения заказа с проведением процедуры торгов составляет 3-3,5 месяца, а срок размещения заказа у единственного исполнителя без проведения торгов на основании указа президента - не менее 1 месяца. Согласно принятому закону, размещение заказа у единственного исполнителя позволит заключать соответствующие контракты в срок не более семи дней.
Поправками ко второму чтению документа было установлено, что осуществление закупок транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок (железнодорожных, морских, речных, воздушных и автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности РФ и (или) для обеспечения участия ВС РФ и других войск в операциях по поддержанию международного мира и безопасности за пределами РФ будет проводиться в порядке, установленном правительством.