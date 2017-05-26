МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вкладчики банков с отозванной лицензией смогут сами выбрать банк для страхового возмещения. Об этом заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, выступая на собрании Ассоциации региональных банков "Россия".

"Мы планируем перейти от системы выбора банка-агента через конкурс к системе, когда сам вкладчик может выбрать банк для решения вопроса по страховому возмещению по вкладам. Мы планируем передать выбор банка на уровень вкладчика, в этом случае у региональных банков появляется реальный простор для деятельности", - сказал Исаев.

Сейчас банки-агенты устанавливаются Агентством по страхованию вкладов на конкурсной основе из списка кредитных организаций, которые входят в систему страхования вкладов.

Выбранные банки впоследствии должны осуществлять выплаты вкладчикам кредитной организации, лишившейся лицензии. Как правило, банки-агенты выбираются в зависимости от масштабов их филиальной сети.

Период "нездоровой" конкуренции между банками завершен

Завершен период конкуренции между банками с помощью повышенных ставок по депозитам, заявил Исаев.

"Период, когда банки конкурировали между собой, предлагая исключительно повышенные ставки по депозитам, практически дестабилизируя работу системы, этот период практически завершен", - сказал Исаев.

Он напомнил, что два года назад повышенные ставки по вкладам предлагали более сотни банков, и назвал эту ситуацию "нездоровым ажиотажем". Поспособствовало его "охлаждению" введение системы дифференцированных взносов в Фонд страхования вкладов, считает Исаев.