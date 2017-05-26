Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вкладчики банков с отозванной лицензией смогут сами выбрать банк для страхового возмещения

Экономика и бизнес
26 мая, 12:10 дата обновления: 26 мая, 12:16 UTC+3

Глава АСВ Юрий Исаев заявил, что период конкуренции между банками с помощью повышенных ставок по депозитам завершен

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава АСВ Юрий Исаев

Глава АСВ Юрий Исаев

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вкладчики банков с отозванной лицензией смогут сами выбрать банк для страхового возмещения. Об этом заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, выступая на собрании Ассоциации региональных банков "Россия".

"Мы планируем перейти от системы выбора банка-агента через конкурс к системе, когда сам вкладчик может выбрать банк для решения вопроса по страховому возмещению по вкладам. Мы планируем передать выбор банка на уровень вкладчика, в этом случае у региональных банков появляется реальный простор для деятельности", - сказал Исаев.

Сейчас банки-агенты устанавливаются Агентством по страхованию вкладов на конкурсной основе из списка кредитных организаций, которые входят в систему страхования вкладов.

Выбранные банки впоследствии должны осуществлять выплаты вкладчикам кредитной организации, лишившейся лицензии. Как правило, банки-агенты выбираются в зависимости от масштабов их филиальной сети.

Период "нездоровой" конкуренции между банками завершен

Завершен период конкуренции между банками с помощью повышенных ставок по депозитам, заявил Исаев.

"Период, когда банки конкурировали между собой, предлагая исключительно повышенные ставки по депозитам, практически дестабилизируя работу системы, этот период практически завершен", - сказал Исаев.

Он напомнил, что два года назад повышенные ставки по вкладам предлагали более сотни банков, и назвал эту ситуацию "нездоровым ажиотажем". Поспособствовало его "охлаждению" введение системы дифференцированных взносов в Фонд страхования вкладов, считает Исаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
2
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
3
Во дворе на юго-западе Москвы водитель насмерть сбил пешехода
4
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама