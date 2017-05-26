Госдума приняла закон о штрафах за нарушения бюджетного законодательства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством РФ закон, который вводит административную ответственность за нарушения правил и условий предоставления бюджетных трансфертов и субсидий, невыполнение государственных заданий. Речь идет о нарушениях главным распорядителем бюджетных средств, представляющим межбюджетные трансферты, порядка и условий их предоставления.

Сейчас за подобные нарушения предусмотрена только дисциплинарная ответственность.

Согласно закону, за правонарушения в сфере предоставления бюджетных трансфертов должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 30 тыс. рублей либо получить дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Нарушение порядка предоставления средств на софинансирование капитальных вложений в государственную и муниципальную собственность, а также бюджетных инвестиций и субсидий на капитальные вложения в соответствующие объекты, будет наказываться штрафом в размере до 50 тыс. рублей для должностных лиц или их дисквалификацией на срок до одного года до двух лет.

Административная ответственность также устанавливается за несвоевременное распределение (либо несвоевременный отзыв) бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, за нарушение порядка бюджетного учета казенным учреждением показателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, а также принятых бюджетных и денежных обязательств. Ответственность будет наступать и в случае невыполнения в установленный срок представления органа государственного финансового контроля.

Закон вводит административную ответственность за невыполнение государственного (муниципального) задания - это правонарушение повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 рублей до 1 тыс. рублей. Повторное совершение этого правонарушения повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, закон признает бюджетную отчетность недостоверной в случае наличия в такой отчетности искажения любого показателя, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%.

Принятие закона позволит усилить контроль за исполнением бюджетного законодательства, повысить результативность использования бюджетных средств, направленных на капитальные вложения, и снизить объем дебиторской задолженности по расходам из средств федерального бюджета, отмечаются в пояснительной записке к документу.