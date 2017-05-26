Власти Москвы утвердят новые меры финансовой поддержки столичного бизнеса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Москвы в ближайшее время утвердят новые налоговые льготы и меры финансовой поддержки для бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Помимо тех льгот и преференций, которые в настоящее время существуют в столице, в ближайшее время примем еще целый пакет налоговых льгот и преференций по оказанию помощи бизнесу. Это 50% компенсации за технологическое присоединение новых предприятий. В Москве одной из самых главных проблем является подсоединение к инженерным коммуникациям, это дорого, тяжело и часто бизнес останавливается именно из-за этого, не развивается. Мы будем компенсировать половину всех затрат на техническое присоединение", - сказал Собянин, открывая форум "Бизнес-Весна 2017" в рамках Дня российского предпринимательства, который проходит 26 мая в столице в Центре международной торговли.

В новый пакет льгот для бизнеса, по словам мэра, также войдет компенсация вложений в оборудование и снижения налога на прибыль для приоритетных инвестиционных проектов. "Мы будем компенсировать 15% вложений в оборудование высокотехнологичных предприятий технопарков и до 10% налога на прибыль уменьшим на новые инвестиционные проекты, которые необходимы, приоритетны для города. Новый пакет налоговых льгот и финансовой помощи будет принят и опубликован в ближайшее время", - пояснил Собянин.

В заключение мэр поблагодарил предпринимателей за их труд и вклад в развитие города и поздравил с профессиональным праздником.

В настоящее время в столице создано 30 технопарков и 30 промышленных комплексов, резидентам которых предоставляются преференции по налогам и неналоговым платежам. Там работают более 1,5 тыс. высокотехнологичных компаний, где трудятся свыше 80 тыс. человек.

Для предпринимателей сформирована инновационная инфраструктура, включающая инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, центры прототипирования и коллективного пользования - всего более 1 тыс. объектов. Введена патентная система налогообложения для малого бизнеса - в 2016 году было выдано 55 тыс. патентов. Также действует система мер финансовой, имущественной, информационной, образовательной, юридической поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). В городе зарегистрировано более 800 тыс. субъектов МСП.

О форуме

На форуме "Бизнес-Весна 2017" проходит обсуждение перспективных направлений развития бизнеса в Москве, мер поддержки предпринимательства, рассматриваются успешные бизнес-кейсы. В программу форума вошло пленарное заседание "Глобальные города в конкуренции за бизнес-таланты", ряд секций и мастер-классов, посвященных актуальным вопросам бизнеса. Кроме того, работает экспозиция технологических компаний "Цифровой бизнес", в рамках которой представлены решения и образцы инновационной продукции. Также открыт Центр услуг для бизнеса, где можно получить консультацию по любому вопросу предпринимательской деятельности.

В форуме участвуют представители деловых кругов столицы, органов исполнительной власти, фондов поддержки предпринимательства, учебных заведений.