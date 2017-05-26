Собянин: первые этажи домов по программе реновации спроектируют специально для бизнеса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первые этажи домов, которые будут построены по программе реновации в Москве, спроектируют специально для бизнеса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На первых этажах сносимых пятиэтажек достаточно много располагается малого бизнеса, предприятий. Условия, в которых они находятся, не самые лучшие, эти здания не приспособлены для торговли, услуг. Мы предлагаем в своей концепции новые условия: бизнесу предоставляются новые оборудованные помещения, с точки зрения проектирования полноценных помещений для бизнеса на первых этажах. Они изначально будут проектироваться таким образом", - сказал Собянин, открывая форум "Бизнес-Весна 2017" в рамках Дня российского предпринимательства, который проходит в пятницу в столице в Центре международной торговли.

По словам мэра, при переезде бизнеса из пятиэтажек власти будут учитывать не только площадь нового помещения, но и его рыночную стоимость, "включая упущенную выгоду, если это будет необходимо".

"Все те преференции по выкупу помещений, которые сегодня имеет малый бизнес, арендуя у города помещения, мы постараемся сохранить", - добавил Собянин.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое завершится 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. Бизнесу, который располагается сейчас на первых этажах в пятиэтажках, планируется предоставлять равнозначное по площади помещение в новых домах или денежную компенсацию.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.