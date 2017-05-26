Премьеры СНГ подписали документ о мероприятиях по программе инновационного сотрудничества

Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Главы правительств СНГ подписали в Казани документ о комплексе мероприятий по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2020 года. Об этом говорится в повестке дня заседания Совета глав правительств СНГ (документ есть в распоряжении ТАСС).
"Документы для подписания без обсуждения - о Комплексе мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года. Проект одобрен на заседании Экономического совета СНГ 17 марта 2017 года", - говорится в тексте повестки.
Кроме того, во время заседания Совета глав правительств СНГ были подписаны документы о порядке определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.
Также было подписано соглашение о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, стандартизации, аккредитации метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.
Главы правительств СНГ подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции, в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании межгосударственного совета по вопросам правовой охраны. Также был подписал документ об актуализации положения об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года, о радионавигационной программе, о внесении изменений в положение о бюро по координации борьбы с организованной преступностью, об экономическом суде Содружества независимых государств.
Всего было подписано 10 соглашений.