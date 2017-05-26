БЕРЛИН, 26 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) значится в повестке МИД ФРГ как важная площадка для диалога с Россией. Об этом заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы осознаем, что мероприятие в Санкт-Петербурге является важной площадкой для диалога с Россией по экономическим вопросам в сложное время. Оно у нас значится в повестке", - сказал он.

В то же время он не подтвердил информацию о том, что глава ведомства Зигмар Габриэль посетит ПМЭФ. "О визитах главы МИД мы объявляем и подтверждаем, когда настает для этого время. Пока оно наступило", - подчеркнул Шефер.