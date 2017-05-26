Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 26 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) значится в повестке МИД ФРГ как важная площадка для диалога с Россией. Об этом заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
"Мы осознаем, что мероприятие в Санкт-Петербурге является важной площадкой для диалога с Россией по экономическим вопросам в сложное время. Оно у нас значится в повестке", - сказал он.
В то же время он не подтвердил информацию о том, что глава ведомства Зигмар Габриэль посетит ПМЭФ. "О визитах главы МИД мы объявляем и подтверждаем, когда настает для этого время. Пока оно наступило", - подчеркнул Шефер.