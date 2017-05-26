Россия введет в 2017 году солнечные станции и первый ветропарк общей мощностью 125 МВт

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Мощность вводимых в 2017 году объектов возобновляемой энергетики в России почти в 2 раза превысит показатели прошлого года - будут введены солнечные станции и ветропарк общей мощностью 125 МВт. Об этом сообщил на заседании международного Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
В прошлом году было введено 70 МВт на объектах возобновляемой энергетики.
"В 2015 году в России было введено 57 МВт новой мощности возобновляемых источников, в 2016 году уже 70 МВт. На 2017 год ожидается завершение работ по объектам ВИЭ (возобновляемых источников энергии) общей мощностью около 125 МВт, из которых 90 МВт придется на солнечные станции, и еще 35 МВт - на первый крупный в стране ветропарк", - сказал министр.
Как отметил на конгрессе специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, нужно рассматривать и другие варианты альтернативной энергетики.
"Мы много говорим о возобновляемой энергии, подразумевая, прежде всего, солнечную энергетику, ветряную энергетику, но у нас появляется новый источник возобновляемой энергии - это мусор. Во многих странах это уже достаточно хорошо развито", - сказал Иванов.
Невский международный экологический конгресс проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. Дискуссионная площадка конгресса используется для обсуждения ключевых тем в сфере охраны природы и природопользования, укрепления межпарламентского сотрудничества по вопросам гармонизации экологического законодательства.
Организатором форума выступает МПА СНГ совместно с Советом Федерации и министерством природных ресурсов и экологии РФ. Конгресс в этом году проходит под девизом "Экологическое просвещение - чистая страна".