Медведев призвал формировать в СНГ общую систему коммерциализации инноваций

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает необходимым сформировать на пространстве СНГ межгосударственную систему коммерциализации инноваций.

"Важная задача - это формирование эффективной межгосударственной системы коммерциализации инноваций", - сказал премьер на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.

"Это пока не наша сильная сторона, скажу откровенно, и в России, и в других странах СНГ, поэтому опытом коммерциализации обязательно нужно обмениваться", - считает он.

По словам премьера, такая система важна для наукоемких высокотехнологичных отраслей, например, для атомной энергетики, где учитываются все современные тенденции, поддерживаются перспективные проекты в этой сфере.