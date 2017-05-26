Медведев призвал формировать в СНГ общую систему коммерциализации инноваций

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КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает необходимым сформировать на пространстве СНГ межгосударственную систему коммерциализации инноваций.
"Важная задача - это формирование эффективной межгосударственной системы коммерциализации инноваций", - сказал премьер на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.
"Это пока не наша сильная сторона, скажу откровенно, и в России, и в других странах СНГ, поэтому опытом коммерциализации обязательно нужно обмениваться", - считает он.
По словам премьера, такая система важна для наукоемких высокотехнологичных отраслей, например, для атомной энергетики, где учитываются все современные тенденции, поддерживаются перспективные проекты в этой сфере.