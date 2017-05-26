Страны СНГ выделят 600 млн рублей до 2020 года на реализацию радионавигационной программы

Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Страны СНГ выделят 600 млн рублей на реализацию межгосударственной радионавигационной программы СНГ на период до 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ.
"Была подписана межгосударственная радионавигационная программа, которая рассчитана до 2020 года, она ориентирована на перспективные разработки ученых и инженеров, на преимущественное использование электронной компонентной базы, которая уже разработана и производится в странах СНГ, у нас здесь есть определенный задел. Объем финансирования этой программы определен в размере порядка 600 млн рублей", - сказал глава российского правительства.
По словам Медведева, на заседании участники вышли на конкретные результаты, подписано более десятка документов, которые касаются разных вопросов, включая инновационное сотрудничество, борьбу с контрафактом, защиту интеллектуальной собственности, вопросы безопасности на транспорте, в атомной энергетике, подготовке научно-технических кадров. При этом приоритетное внимание было уделено сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.