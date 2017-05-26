Страны СНГ выделят 600 млн рублей до 2020 года на реализацию радионавигационной программы

КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Страны СНГ выделят 600 млн рублей на реализацию межгосударственной радионавигационной программы СНГ на период до 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ.

"Была подписана межгосударственная радионавигационная программа, которая рассчитана до 2020 года, она ориентирована на перспективные разработки ученых и инженеров, на преимущественное использование электронной компонентной базы, которая уже разработана и производится в странах СНГ, у нас здесь есть определенный задел. Объем финансирования этой программы определен в размере порядка 600 млн рублей", - сказал глава российского правительства.

По словам Медведева, на заседании участники вышли на конкретные результаты, подписано более десятка документов, которые касаются разных вопросов, включая инновационное сотрудничество, борьбу с контрафактом, защиту интеллектуальной собственности, вопросы безопасности на транспорте, в атомной энергетике, подготовке научно-технических кадров. При этом приоритетное внимание было уделено сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.