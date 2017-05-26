На повышение МРОТ до 90% прожиточного минимума потребуется 25 млрд руб.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Порядка 25 млрд руб. потребуется выделить из федерального бюджета в 2018 году для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума для федеральных госучреждений, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии.

"Если с темпом 90% с января 2018 года, то из федерального бюджета потребуется 25 млрд руб. на работников федеральных государственных учреждений", - сказал он.

По словам Топилина, планируется, что с 1 января 2019 года МРОТ сравняется с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

Закон, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, внесен Минтрудом в правительство России. Об этом сообщила накануне вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

В начале мая премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году дал поручение подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Выступая 19 апреля с ежегодным отчетом в Госдуме, Медведев напомнил, что правительство регулярно повышает минимальный размер оплаты труда. В прошлом году он достиг 7500 руб., а с 1 июля этого года будет повышен до 7800 рублей. Премьер также пообещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума.