Продукция машиностроения и сельского хозяйства будет поставляться из Брянска в Москву

БРЯНСК, 26 мая. /ТАСС/. Предприятия машиностроения Брянской области и регионального АПК могут начать прямые поставки машиностроительной и сельхозпродукции в столичный регион. Об этом сообщили руководитель департамента нацполитики и межрегиональных связей правительства Москвы Виталий Сучков и губернатор Брянской области Александр Богомаз, обсудившие развитие торгово-экономических связей.

"Брянская область могла бы поставлять в столичный регион продукцию местного машиностроения и сельского хозяйства", - привели в пресс-службе регионального правительства слова губернатора по итогам встречи с московской делегацией.

Как отмечает пресс-служба, стороны приняли решение, что для развития торгово-экономических связей Москве будет интересна поставка продукции брянского машзавода - тепловозов и других изделий. Также планируется наладить поставки продукции завода из брянского города Жуковка, выпускающего велосипеды и квадроциклы.

Губернатор добавил, что серьезные планы у региона и по поставкам брянской сельхозпродукции, а также производимых в регионе продуктов в крупные торговые сети Москвы.

Было принято решение, что в ближайшее время эти планы будут обсуждаться на деловой встрече брянских сельхозтоваропроизвоителей и представителей ритейла Москвы. Не только для торговли, но и для пищевой промышленности Москвы из Брянской области планируются поставки молока и молочной продукции, мяса и полуфабрикатов, картофеля, сои, кукурузы.

Сотрудничество

По словам Сучкова, в 2014 году товарооборот Брянской области и Москвы составлял 13 млрд рублей в год, в 2015 - 14,5 млрд рублей. По его словам, такие цифры далеко не предел и регионы будут активно работать над повышением этого показателя. Планируется, что соглашение о сотрудничестве Москвы и Брянской области, которое предусматривает также взаимодействие в культурной, социальной и научной сферах, губернатор Богомаз и мэр Москвы Сергей Собянин подпишут на ПМЭФ-2017.

Визит делегации Москвы в Брянск приурочен к открывавшемся 26 мая в Брянской области Дням Москвы. В Брянске при поддержке Мультимедиа Арт Музея Москвы и Московского Дома фотографии открылась выставка "Москва" известного фоторгафа Александра Родченко.

Вечером в областном драматическом театре пройдет концерт народного артиста СССР Василия Ланового "Спасибо за верность, потомки!". Также вечером в Брянске и областном городе Клинцы пройдут концерты звезд российской эстрады.