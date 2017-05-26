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ФАС удовлетворила ходатайство структуры группы ЕСН о приобретении 65,43% РБК

Экономика и бизнес
26 мая, 13:47 дата обновления: 26 мая, 14:08 UTC+3

Кроме того, служба согласовала "Сотол проект" (входит в группу ЕСН) приобретение 80,463% доли в ООО "РБК Онлайн"

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Владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин

Владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО "Сотол проект" (входит в группу ЕСН) о приобретении 65,43% голосующих акций холдинга РБК, сообщила служба.

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Кроме того, ФАС согласовала "Сотол проект" приобретение 80,463% доли в ООО "РБК Онлайн".

Ранее владелец Группы ЕСН Григорий Березкин заявил, что ЕСН изучает перспективы синергии между медиахолдингом РБК, переговоры о покупке которого ведет с группой "Онэксим" Михаила Прохорова, с другими медиа-активами, входящими в ЕСН. По его словам, группа может создать единый медиа- холдинг, объединив все активы. У Березкина уже есть медиа-активы, среди которых издательский дом "Комсомольская правда" и ежедневная газета Metro. Группа ЕСН также владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино) и энерготрейдером "Русэнергосбыт".

О медиахолдинге РБК

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой "РБК Daily", журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ.

После кризиса 2008 года РБК оказался не в состоянии справиться со своей долговой нагрузкой. В 2010 году основным акционером медиахолдинга стала группа "Онэксим", приняв на себя долги РБК.

В конце 2013 - начале 2014 года в РБК перешел ряд сотрудников Forbes. Под руководством шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской было проведено объединение редакций сайта, журнала, газеты и телеканала РБК. В апреле 2016 года в офисах "Онэксима" были проведены обыски, а в мае РБК лишился редакционного руководства - компанию покинули Осетинская, главный редактор газеты Максим Солюс и главный редактор информагентства Роман Баданин.

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