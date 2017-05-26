Штрафы за таможенные нарушения можно будет оплачивать со скидкой в 50%

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий возможность уплачивать половину назначенного штрафа за правонарушения в области таможенного дела в случае соблюдения сроков уплаты штрафа.
Законопроектом предлагается предоставить лицам, привлеченным к административной ответственности за правонарушения в области таможенного дела, возможность уплачивать в течение 30 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа штраф в размере половины его суммы при условии исполнения ими обязанности, за неисполнение которой было назначено административное наказание.
Аналогичные нормы действуют в отношении ряда штрафов за нарушения ПДД, эти нормы доказали свою эффективность, отметил на заседании Госдумы замминистра финансов Илья Трунин.
Предлагаемая законопроектом мера позволит увеличить собираемость штрафов за правонарушения в области таможенного дела, исключить случаи необоснованного и формального обжалования постановлений о наложении административного штрафа, снизить нагрузку на должностных лиц таможенных органов и судей, сократить количество направляемых для принудительного исполнения постановлений, административный штраф по которым не был оплачен добровольно, отмечается в пояснительной записке к документу.