Титов сообщил Путину о сохранении проблемы с уголовным преследованием предпринимателей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о сохранении проблемы с уголовным преследованием предпринимателей. Об этом он сказал на встрече с президентом.

"Должен сказать, что, наверное, самой важной на сегодня проблемой остается уголовное преследование предпринимателей, о чем вы говорили в своем послании на 2016 год: что возбудили уголовное дело, "попрессовали" и отпустили. И только 15% дел, к сожалению, доходят до (суда - прим. ТАСС)", - сказал он. При этом Титов отметил, что сейчас эта цифра немного стабилизировалась.

"Должен вам сказать, что наметились, кажется, очень пока осторожные, но изменения в тенденции. 2016 - это первый год, когда количество возбужденных уголовных дел по экономическим статьям не увеличилось. Более того, количество предпринимателей, которые находятся в СИЗО, - а вы знаете, что по закону предпринимателей нельзя арестовывать на стадии предварительного следствия, - впервые снизилось на 24%. Хотя пока такие люди есть, и их количество остается достаточно большим, в целом тенденция к улучшению наметилась", - добавил он.

Титов выразил надежду, что положительную тенденцию удастся сохранить, в том числе закрепить это частью правоприменительных по изменению законодательства решений, "которые могли бы сегодня способствовать тому, чтобы эта проблема осталась в прошлом".

"К сожалению, у нас пока еще очень много предпринимателей, которые находятся в СИЗО. Говорят, что эта мера пресечения необходима для ведения следственных действий, но, к сожалению, часто бывает, что по ним следствие не ведется и бывает, что следователи даже не приходят", - посетовал Титов.

"Мы начали работу с прокуратурой, уже проверили законность содержания очень многих предпринимателей в СИЗО, и сейчас начинается процесс изменения меры пресечения, сегодня достаточно много таких случаев. Поэтому хотели бы обратиться к вам за поручением - прокуратуре вместе с нами продолжить эту работу", - заключил бизнес-омбудсмен.