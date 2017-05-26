Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Подмосковья планируют заключить не менее десяти соглашений на ПМЭФ в 2017 году

Экономика и бизнес
26 мая, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

На форуме Московская область представит стенд с множеством программ предпринимательства на территории региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Московской области намерены заключить не менее десяти соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня 2017 года. Предполагается, что будут достигнуты договоренности о создании транспортного кластера на территории региона, а также о реализации проектов в рамках пищевой промышленности и переработки, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"Соглашений будет точно больше десяти. В каждом из приоритетных для нас направлений мы готовим достаточно крупные сделки", - отметил Буцаев. Министр добавил, что подробности будущих договоренностей озвучат на ПМЭФ.

"Сейчас могу сказать, что это будут соглашения по промышленному комплексу, по направлениям пищевой промышленности, например, "молочки", также будут подписаны соглашения в области переработки. Ряд соглашений будет связан с тем, что в существующие кластеры Подмосковья придут крупные, в том числе иностранные, инвесторы", - добавил он.

Буцаев также отметил, что соглашения будут касаться предприятий, выпускающих инновационную продукцию, также будет заключено соглашение о создании нового транспортного кластера на территории Подмосковья. "Мне бы пока не хотелось забегать вперед, потому что работа над соглашениями продолжается. На форуме у нас будет большой стенд, где мы представим множество программ поддержки предпринимательства на территории Подмосковья", - пояснил министр.

Он добавил, что на ПМЭФ будет опробован новый формат работы с инвесторами - "бизнес-коктейль", в котором примет участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В ходе этого мероприятия представители предпринимательского сообщества смогут пообщаться с членами нашей делегации, с руководителями правительства области и получит прямую возможность пообщаться с губернатором", - сказал Буцаев.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
2
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
3
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
4
Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской
5
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
6
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама