Власти Подмосковья планируют заключить не менее десяти соглашений на ПМЭФ в 2017 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Московской области намерены заключить не менее десяти соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня 2017 года. Предполагается, что будут достигнуты договоренности о создании транспортного кластера на территории региона, а также о реализации проектов в рамках пищевой промышленности и переработки, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"Соглашений будет точно больше десяти. В каждом из приоритетных для нас направлений мы готовим достаточно крупные сделки", - отметил Буцаев. Министр добавил, что подробности будущих договоренностей озвучат на ПМЭФ.

"Сейчас могу сказать, что это будут соглашения по промышленному комплексу, по направлениям пищевой промышленности, например, "молочки", также будут подписаны соглашения в области переработки. Ряд соглашений будет связан с тем, что в существующие кластеры Подмосковья придут крупные, в том числе иностранные, инвесторы", - добавил он.

Буцаев также отметил, что соглашения будут касаться предприятий, выпускающих инновационную продукцию, также будет заключено соглашение о создании нового транспортного кластера на территории Подмосковья. "Мне бы пока не хотелось забегать вперед, потому что работа над соглашениями продолжается. На форуме у нас будет большой стенд, где мы представим множество программ поддержки предпринимательства на территории Подмосковья", - пояснил министр.

Он добавил, что на ПМЭФ будет опробован новый формат работы с инвесторами - "бизнес-коктейль", в котором примет участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В ходе этого мероприятия представители предпринимательского сообщества смогут пообщаться с членами нашей делегации, с руководителями правительства области и получит прямую возможность пообщаться с губернатором", - сказал Буцаев.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.