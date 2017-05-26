Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин сократил финансирование ФЦП "Жилище" до 2020 г. на 100 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 мая, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Число семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия, сокращено с 215,24 тыс. до 149,66 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России сократило объем финансирования Федерально-целевой программы "Жилище" с 663,79 млрд рублей до 565,29 млрд рублей.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, финансирование программы, рассчитанной на 2015-2020 годы, сокращается по всем составляющим: оно коснется расходов из федерального бюджета, бюджетов регионов и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Одновременно с этим изменились и важнейшие целевые показатели программы. Так, число семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия, сокращено с 215,24 тыс. до 149,66 тыс. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на социальную выплату для приобретения жилья, снизилось со 150,38 тыс. до 98,49 тыс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
3
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
4
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
5
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
6
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
7
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
Темы дня
Загрузка...
Реклама