Кабмин сократил финансирование ФЦП "Жилище" до 2020 г. на 100 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России сократило объем финансирования Федерально-целевой программы "Жилище" с 663,79 млрд рублей до 565,29 млрд рублей.

Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, финансирование программы, рассчитанной на 2015-2020 годы, сокращается по всем составляющим: оно коснется расходов из федерального бюджета, бюджетов регионов и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Одновременно с этим изменились и важнейшие целевые показатели программы. Так, число семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия, сокращено с 215,24 тыс. до 149,66 тыс. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на социальную выплату для приобретения жилья, снизилось со 150,38 тыс. до 98,49 тыс.